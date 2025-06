Gabicce, navette ma solo a metà. Ancora ferme quelle per i turisti

Servizio navette, pronto al via. Almeno in parte. Da oggi ritorna in funzione il trasporto gestito dalla società di promozione turistica Gam - gruppo albergatori multiservizi, che da quasi vent’anni consente ai disabili e a coloro che hanno problemi di deambulazione di essere accompagnati gratuitamente dietro prenotazione con un veicolo elettrico in spiaggia. Il Comune ha deliberato ieri la definizione dei percorsi e degli orari di circolazione delle navette nell’area Lungomare (nella fascia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 19) e nelle zone centrali (tra le 19 e le 24). A restare ancora ferme saranno invece quelle a servizio del trasporto dei turisti dal piazzale del Turismo al centro cittadino. Così come rimarrà chiuso il chiosco, gestito dall’ufficio turistico. A causare lo stop nelle scorse settimane, era intervenuto il mancato accordo tra il Comune e la società Gam in merito all’ampliamento del servizio, finora effettuato in alcune ore della giornata solo per gli alberghi e gli stabilimenti balneari (circa una decina) che dietro il pagamento di una quota intorno ai 300 euro hanno aderito all’iniziativa. La richiesta, giustificata dall’amministrazione dall’esigenza di rendere utilizzabili le navette per tutta la giornata, secondo la Gam, risultava difficilmente realizzabile a stagione già iniziata e a fronte di un’invarianza del contributo economico comunale.

"Con la definizione dei percorsi, il servizio può adesso riprendere – sostiene il presidente di Gam Angelo Serra – ma sempre secondo le vecchie modalità. Per offrire un servizio più ampio come il Comune ci ha chiesto di prestare quest’anno occorre un aumento del contributo, necessario per coprire i maggiori costi di personale e di mezzi". E sull’imminente raggiungimento di un accordo con la società mostra ottimismo la sindaca di Gabicce Mare, Marila Girolomoni. "Stiamo raggiungendo la quadra – dice - . Il risultato dipenderà anche dal contributo degli operatori turistici e dagli stabilimenti balneari che si aggiungeranno a quelli che già aderiscono. Le loro quote, insieme a quella del Comune consentiranno di avere un servizio migliore, non più limitato a poche ore, ma in grado di coprire le esigenze degli utenti tutto il giorno".

Beatrice Grasselli