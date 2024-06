Giuseppe Pompilio va sempre più su. Dal Napoli alla Juventus accanto a Giuntoli

L’urbinate Giuseppe Pompilio da Napoli è salito a Torino alle dipendenze della Juventus. Pompilio lavorerà a stretto contatto con Cristiano Giuntoli. Un binomio già vincente a Napoli (vedi lo scudetto un anno fa) e che punta a ripetersi con la Vecchia Signora. Avvocato e già docente di Organizzazione e gestione dell’evento sportivo presso il corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università di Urbino, Pompilio, battezza l’esordio nel calcio nel 2007 come direttore generale dell’Alma Juventus Fano. Dove qualche stagione nei granata Pompilio riparte da Carpi, la tappa della svolta, con addosso una veste del tutto rinnovata in qualità di responsabile dell’area scouting. Col Carpi trascorre le due stagioni in B in attesa di salire con questa società nell’olimpo della serie A. Un modello virtuoso quello del sodalizio biancorosso che con un budget ridotto, aveva puntato tutto sulle idee di Giuntoli e di Pompilio e su un allenatore vincente come Fabrizio Castori. E Giuseppe nell’estate del 2015 da Carpi scende a Napoli per coltivare un sogno: vincere lo scudetto. "È un’emozione fortissima – ci disse la sera del trionfo –. È un sogno che si avvera. Un traguardo raggiunto con impegno e umiltà. Quella stessa umiltà che mi fa pensare oggi a Saracena, mio paesino di origine della Calabria, ad Urbino che mi ha adottato da adolescente, e a Fano che mi ha permesso di cominciare la mia carriera nel calcio". Ora è alla Juventus.

am. pi.