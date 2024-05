Gli rompe il naso e lo graffia, stavolta è lei che picchia lui: bloccata

Un vicino di casa ha sentito le urla e i lamenti. A quel punto ha chiamato la polizia. E una macchina della Volante ha raggiunto lunedì sera intorno alle ore 22 quell’appartamento di Cattabrighe, in cui si stava consumando una lite violenta all’interno di una coppia.

Una coppia anomala, almeno dal punto di vista dell’età: lei 35enne, non nuova alle forze di polizia, lui 76enne.

E quando gli agenti sono arrivati hanno visto che l’uomo sanguinava. La compagna, che tra l’altro aveva bevuto ed era palesemente ubriaca, gli aveva rotto il naso forse con un pugno e lo aveva riempito di graffi.

Gli agenti hanno chiamato l’ambulanza ed i sanitari hanno portato l’uomo al pronto soccorso, dove i medici hanno giudicato le sue ferite guaribili in 45 giorni.

La donna è stata denunciata per lesioni gravi ed in sostanza è scattato il Codice rosso, stavolta però a favore di un uomo. Ora bisognerà vedere come organizzare la convivenza dei due, visto che almeno fino a lunedì sera abitavano insieme.