Grà, il nodo morosità. Il Comune ora attende la mossa del gestore

"E’ il gestore del Gra’ che ha voluto chiudere il locale. Il suo contratto è scaduto e non ci ha mai chiesto la proroga. In più ha delle morosità con il Comune che non ha mai saldato". Il sindaco Andrea Biancani interviene sulla chiusura improvvisa, lunedì scorso, del "salotto buono" nel cortile di palazzo Gradari. Il locale si trova in via Rossini e il proprietario dell’immobile è proprio il Comune di Pesaro.

La notizia ha spiazzato tutti, a cominciare dai dipendenti, oltre una decina, che lunedì scorso sono stati convocati dal gestore che li ha messi tutti in ferie, fino a quando non si sa. Il gestore del locale Giuliano Antinori, raggiunto telefonicamente, ha preferito non rilasciare dichiarazioni in attesa di nuovi sviluppi. Abbiamo parlato invece con un dipendente che, insieme agli altri, era presente alla riunione in cui è stata comunicata l’improvvisa chiusura. E che dà una versione del tutto antitetica a quella fornita da Biancani.

"E’ il Comune che ha detto al titolare che doveva chiudere, così ci ha riferito il nostro datore di lavoro alla riunione che abbiamo fatto lunedì – commenta uno dei dipendenti che per riservatezza preferisce non comparire con nome e cognome-. Sennò il titolare non avrebbe mai chiuso. Il Gra’ è un locale che lavora bene. E gli stipendi sono sempre stati regolari. Entro il 10 noi siamo sempre stati pagati e durante i miei anni di servizio non ha mai tardato. Un datore di lavoro così puntuale non l’ho mai avuto".

Ma il sindaco Biancani ci tiene a precisare: "Il Comune non è certo il soggetto che prende e fa chiudere un locale lasciando le persone a piedi. E’ il gestore che evidentemente si è reso conto che magari, per problemi suoi, non riesce a stare aperto".

Il Gra’ è uno dei locali simbolo della vita pubblica pesarese e, negli anni, non da ultimo in occasione degli eventi della Capitale della Cultura, ha ospitato tanti momenti conviviali ufficiali. Abbiamo chiesto al sindaco che genere di licenza commerciale abbia il Gra’. "Per quello che so io non ha la licenza per la ristorazione, non è un ristorante".

Sulla chiusura del Gra’ sono intervenuti anche gli assessori Francesca Frequellucci e Riccardo Pozzi che, in una nota, definiscono "temporanea" la chiusura del locale. "Da quello che ci risulta, da un recente incontro con il gestore, il locale è temporaneamente chiuso per ferie - spiegano gli assessori -. La concessione è scaduta oltre un anno fa, ma a seguito di una richiesta di proroga, accettata, l’ufficio attività economiche aveva stabilito il prolungamento fino ai primi giorni del 2025. Sappiamo che da parte dell’attuale gestore c’è interesse a continuare l’attività, come da parte nostra c’è massima disponibilità a far vivere un luogo strategico e centrale della nostra città. Ora il Comune è in attesa che l’attuale gestore inoltri la richiesta ufficiale di proroga agli uffici dell’Amministrazione, previa regolarizzazione di adempimenti pregressi a cui il gestore sta già provvedendo. Se la richiesta di proroga arriverà verrà valutata, altrimenti saremo costretti ad immaginarci altre soluzioni e procedere con un nuovo bando per affidarne la gestione. Si tratta di uno spazio centrale e molto frequentato, negli anni diventato un punto di riferimento per i pesaresi e tanti turisti che visitano la città. È incastonato in uno dei palazzi più belli del centro storico, ed è nostra intenzione farlo vivere".