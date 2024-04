Gradara da scoprire. La Rocca apre le porte. L’ex inquilino fa da guida

La Rocca di Gradara apre le porte. Oggi, in occasione delle "Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi illustri Italiani", sarà possibile visitare la Rocca di Gradara in compagnia di una guida speciale, Umberto Zanvettori, l’ultimo proprietario del castello. Gradara aderisce infatti all’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Insieme alla Rocca di Gradara le realtà museali aderenti della Regione Marche sono Casa Rossini e Museo Nazionale Rossini di Pesaro, Casa Natale di Enrico Mattei ad Acqualagna, la Biblioteca Comunale Ubaldiana e Musei Civici di Piandimeleto (Casa del Conte Ugo Ubaldi) a Piandimeleto - tutte in provincia di Pesaro Urbino - e l’Archivio Biblioteca Museo "Gaspare Spontini" a Maiolati Spontini nella provincia di Ancona.

Umberto Zanvettori, impersonato dallo storico dell’arte e guida turistica Fabio Fraternali di Gradara Innova, condurrà i visitatori tra le preziose stanze della Rocca, raccontando storie e vicende dei personaggi illustri che nei secoli l’hanno abitata, e le cui vicende affascineranno i visitatori, prima che venisse da lui acquistata negli anni Venti del Novecento. Tante le donne che hanno lasciato memoria del loro passaggio in questi suggestivi ambienti: da Francesca da Rimini a Lucrezia Borgia, da Vittoria Farnese a Livia Della Rovere fino all’ultima castellana Alberta Porta Natale, amata consorte dello Zanvettori.

Le visite animate alla Rocca di Gradara con Umberto Zanvettori sono gratuite e si svolgeranno oggi alle 10. L’evento è realizzato da Gradara Innova in collaborazione con la Direzione della Rocca di Gradara. L’ingresso alla Rocca, normalmente a pagamento, sarà gratuito in coincidenza con #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che prevede la gratuità per tutti i musei nazionali ogni prima domenica del mese. Prenotazione consigliata - posti limitati tel. 0541964673 - Whatsapp 3311520659