Grant Basile e il mancato ingaggio alla Vuelle: un'occasione persa?

Meglio King o meglio Grant Basile? I tifosi si potrebbero domandare cosa c’entra e che paragone è questo? Invece è una storia di porsi ed è una di quelle vicende rimaste dietro le quinte all’inizio dello scorso campionato e finite in cantina sotto la polvere. Tanto per dare un quadro, visto che King se lo ricordano tutti i supporter della Vuelle, Grant Basile è l’ala forte che milita a Cantù ed è stato uno dei maggiori protagonisti della risalita nella massima serie dei lombardi che in tre ‘battute’, anche se con qualche polemica, hanno messo fuori Rimini.

Grant Basile anche l’altra sera ha messo a segno 24 punti con 4 su 9 da sotto e 3 su 6 dalla distanza ed anche 7 rimbalzi. Per la cronaca – siparietto all’interno di questa finale – anche il pesarese Giovanni Tomassini ha giocato molto bene queste gare che dovevano decidere chi accompagna Udine nella massima serie. Ma tornando a bomba e cioè al paragone tra King e Basile. E’ accaduto questo e cioè che il manager del giocatore è venuto due volte a Pesaro ad incontrare i dirigenti della Vuelle. Basile arriva a Cantù attraverso Tortona la società che fa capo a Gavio un concessionario di autostrade. Arriva il suo manager a Pesaro offrendo il giocatore che aveva transato nel frattempo molto bene con Tortona, per cui il suo ingaggio diventava molto basso. Quindi un giocatore, se è vero, a costo molto basso per la società biancorossa. Il problema sul tavolo qual era? Era che inizialmente Grant Basile andava tesserato come americano e non come italiano. Ed anche qui c’è un dietro le quinte di un altro dietro le quinte. E cioè che Grant Basile nel caso di convocazione in nazionale sarebbe diventato automaticamente italiano. E guarda caso è quello che è accaduto perché Gianmarco Pozzecco lo convoca in azzurro per cui Cantù si è ritrovata in corsa con un americano che è diventato italiano e quindi con la possibilità di ingaggiare nella sostanza un terzo statunitense. Cosa che ha fatto, rafforzando così in , maniera molto importante la squadra.

Il finale della storia lo conoscono tutti: Pesaro fuori e Cantù torna nella massima serie dopo una vita. Poteva accadere l’inverso con Basile a Pesaro? Una domanda che sostanzialmente non ha senso perché del senno di poi sono piene le fosse, ma che comunque la dice lunga sulle scelte fatte e non solo perché pesano anche gli ‘agganci’ a livello di federazione. Se Grant Basile fosse stato ingaggiato con la maglia della Vuelle ci sarebbe stata la convocazione in nazionale? Su questo punto basterà dire che il presidente della Federazione Gianni Petrucci ha navigato per anni questi mari ed ha anche i figli che sono stati grandi tifoso della Vuelle, allora Scavolini. Fatto questo che Petrucci rimarca tutte le volte che torna a Pesaro. Vero che le critiche arrivano e piovono su chi fa e magari sbaglia. Facile criticare più difficile fare, prendere delle responsabilità attraverso scelte e decisioni. Ma questa di Grant Basile, un armadio bianco con buon tiro da fuori, capace di andare a giocare anche spalle a canestro, andava rispolverata anche alla luce di come è finito il campionato di A2.

Tanto per scendere nei particolari di questa vicenda basterà dire che il tramite tra l’agente di Basile e la società è stato Lorenzo Scatigna che vive tra Miami e l’Italia ed è molto amico dell’agente del giocatore, Massimo Rizzo. Un pressing con tanto di incontri a Pesaro lunghi e ripetuti ch e non ha portato alla chiusura di questo ingaggio anche perché la filosofia era diversa: il campionato si vince sul perimetro dopodiché ha pesato anche la fretta di chiudere la squadra. Così è stato per cui a questo punto l’ardua sentenza è sulle spalle dei tifosi e si torna al punto di partenza: meglio King oppure era meglio ingaggiare Grant Basile?

m. g.