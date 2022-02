Pesaro, 15 febbraio 2022 - Ci sono 12 gestori a Pesaro che forniscono luce e gas a famiglie ed imprese. Tra loro, Hera comm Marche è l’azienda con maggior clienti per la fornitura di gas e visti gli aumenti dei costi, passati da 10 centesimi al mc di agosto 2020 ad un prezzo moltiplicato per 9, ossia 0.90 al mc a cui aggiungere i costi di distribuzione mentre l’Iva è scesa da...

Pesaro, 15 febbraio 2022 - Ci sono 12 gestori a Pesaro che forniscono luce e gas a famiglie ed imprese. Tra loro, Hera comm Marche è l’azienda con maggior clienti per la fornitura di gas e visti gli aumenti dei costi, passati da 10 centesimi al mc di agosto 2020 ad un prezzo moltiplicato per 9, ossia 0.90 al mc a cui aggiungere i costi di distribuzione mentre l’Iva è scesa da 22% al 5% che vale fino al 31 marzo 2022.

Ma è bene sapere che il grosso del costo delle bollette deve arrivare perché devono essere conteggiate dicembre e gennaio o gennaio-febbraio. Intanto Hera concede fino a 1000 euro di bollette in 10 rate mentre se l’importo è superiore a 1000 euro le rate possono aumentare. Si legge in una nota di Hera comm: "Già nel 2021 sono state concesse rateizzazioni a circa 200 mila clienti (tra Marche ed Emilia Romagna) ma nel 2022 si è registrato un significativo aumento delle dilazioni concesse ai propri clienti in difficoltà con i pagamenti rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Confermata, inoltre, la possibilità di rateizzare in 10 mesi le bollette invernali, senza applicazione di interessi, con la conseguente sospensione delle azioni di distacco. Come anche la possibilità di poter ottenere la prima rata pari a solo un terzo della bolletta. Per casi particolari, si valuterà anche la rimodulazione di piani di rientro già concessi per i clienti che abbiano la volontà di onorare il debito, sia pure dilazionato nel tempo. Per chiedere la rateizzazione occorre chiamare il numero verde 800.999.500 oppure presentarsi allo sportello per gli utenti di via Mario del Monaco con orari 8.30-13, sabato compresi. Per le situazioni di maggiore fragilità è sempre possibile richiedere l’attivazione tempestiva dei bonus sociali", ossia ricorrere ai servizi sociali del Comune per ottenere un aiuto contributivo.