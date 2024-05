Ucchielli, squadra nuova e in rosa. Otto donne tra i sedici candidati

A poco più di un mese dalle elezioni amministrative, Palmiro Ucchielli ha presentato la sua lista e i 16 candidati che lo affiancheranno qualora venisse rieletto sindaco di Vallefoglia. L’evento si è tenuto ieri mattina alla sede del comitato elettorale "Ucchielli sindaco - Democratici e Civici per Vallefoglia" a Morciola, al centro commerciale "Le Cento Vetrine". Come annunciato dallo stesso sindaco, la lista ha tanti nuovi ingressi tra i quali diverse donne, 8 in totale, che andrebbero a comporre la squadra di lavoro assieme ad altri 8 uomini.

"È una lista di cui vado personalmente orgoglioso – ha dichiarato il candidato alla carica di sindaco Palmiro Ucchielli –, composta da donne e uomini con diversificate competenze ed esperienze, inseriti nella comunità e nel tessuto associativo, che garantiscono la rappresentatività di tutto il territorio comunale. In questa squadra ci sono persone che hanno già una esperienza amministrativa ed altri volti nuovi che riteniamo anch’essi fondamentali per poter impostare il lavoro dei prossimi 5 anni". Una formazione variegata e competente che sarà così composta: Anna Maria Ballerini, 72 anni, pensionata; Emanuele Brizi, 48 anni, imprenditore libero professionista; Mirco Calzolari, 50 anni, geologo libero professionista; Debora Denti, 52 anni, assistente di volo; Stefano Gattoni, 67 anni, architetto; Angelo Ghiselli, 72 anni, Pensionato; Ivonne Pagliari, 51 anni, psicologa; Massimo Pensalfini, 47 anni, agronomo funzionario Regione Marche; Mario Pintus, 52 anni, imprenditore agricolo; Giorgio Roberti, 67 anni, geometra libero professionista; Annalisa Rossi, 54 anni, docente; Francesca Sparaventi, 41 anni, operatrice ufficio patronato Inca Cgil; Paola Tasini, 57 anni, operatrice call center CUP; Barbara Torcolacci, 47 anni, avvocato; Lisa Vergoni, 25 anni, Direttrice artistica del Centro Danza performance; Gianluca Vichi, 27 anni, dipendente Consiglio Regionale Marche. Questi i nomi e i volti di coloro che affiancherebbero Palmiro Ucchielli, candidato alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno, in quello che potrebbe essere il suo terzo mandato dopo 10 anni di lavoro. "Pensiamo che la città di Vallefoglia possa continuare a crescere con un’amministrazione che sappia creare e cogliere tutte le opportunità per essere una comunità ancora più ambiziosa, inclusiva e attrattiva. Come recita dunque il nostro slogan: il futuro è oggi, avanti insieme!", ha concluso Ucchielli.

Lu.Ard.