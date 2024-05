’Pesaro Challenge’, lo sport di tutti. E dopo ogni prova una sorpresa

"Pesaro Challenge", che comprende circa 30 realtà sportive della provincia, presenta il nuovo format della manifestazione di quest’anno che si svolgerà a Pesaro dal 30 agosto all’1 settembre e a Vallefoglia il 7 e l’8 settembre. Il tema è "Mettiti in Gioco", ideato per una partecipazione sempre più attiva dei presenti. Tutte le persone potranno cimentarsi negli sport più svariati, e si creeranno dei piccoli villaggi sportivi nelle aree dell’evento: a Pesaro alla Palla, viale Trieste e Baia Flamnia e a Vallefoglia nell’area del palaDionigi.

"Il coinvolgimento di tante discipline sportive fanno di Pesaro Challenge un grande evento per la promozione dello sport che mette in rete le società sportive del territorio" - dice Rachele Pacifico, co-organizzatrice della manifestazione - "L’evento è anche uno strumento di sensibilizzazione all’integrazione, alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente, con momenti dedicati a spettacoli e cultura". La novità viene spiegata invece dall’altro co-organizzatore dell’evento, Francesco Troiani - "Vogliamo creare un’opportunità per i partecipanti, le società sportive e gli sponsor di entrare in contatto tra loro durante le giornate d’evento che saranno dei veri open day a cielo aperto. Ai visitatori sarà consegnata la ’Challenge Card’ dove raccoglieranno i timbri delle prove alle quali partecipano. Ogni Card completata sarà premiata con una sorpresa, un riconoscimento per aver accettato la sfida ed allo stesso tempo uno stimolo per far provare più discipline sportive a tutti".

"Questa manifestazione ogni anno si evolve e rappresenta un’occasione per le varie realtà sportive" - afferma l’assessora alla rapidità di Pesaro, Mila Della Dora. "Felice che l’anno scorso si sia deciso di estendere l’evento anche al nostro Comune, aggiunge Mirco Calzolari, assessore allo Sport di Vallefoglia.