I brutti del mondo si radunano. A Piobbico torna lo storico festival

È tempo di scegliere il nuovo presidente del Club dei Brutti, che conta 30mila associati da tutto il mondo. L’elezione, come vuole la tradizione avviata nel 1879 e che si riepete ogni anno, si terrà tra domani e dopodomani a Piobbico, storica sede del Club, durante il Festival dei Brutti, una due giorni che attirerà in paese tante persone, dall’Italia e non solo. Musica live, sfilate e comizi dei candidati, tra folklore e cantine aperte, caratterizzeranno l’evento. Anima del Festival sarà l’attuale presidente, Giannino Aluigi detto la Belva, che in questo anno di reggenza ha partecipato a eventi nazionali e internazionali per portare avanti il mito della bruttezza e l’importanza della bellezza interiore. "Il tema sociale della manifestazione sarà l’inclusione razziale – dice Aluigi –, visto che, nell’ultimo anno soprattutto, il mio piccolo paese si è popolato di alcuni giovani senegalesi arrivati in Italia per lavoro, amalgamandosi subito alla popolazione piobbichese. Combatterò fino alla morte per portare avanti il senso di uguaglianza che caratterizza la nostra Repubblica, e tutto il direttivo mi sta dando una mano in questo".

A portare avanti il valore dell’uguaglianza è anche il segretario del Club, l’avvocato Luca Martinelli, che, insieme a una consigliera, quest’estate è andato in Senegal per un’esperienza umanitaria, grazie alla collaborazione dell’associazione La forza di un sorriso, gruppo di volontari di Urbania, che ha costruito una Pouponière in Senegal, a circa 70 Km da Dakar, e che aiuta le famiglie in difficoltà, cercando di svezzare i figli ancora di pochi mesi.

L’elezione del nuovo presidente quest’anno si affianca quest’anno a un evento altrettanto importante: la Festa delle cantine, organizzata dall’Associazione Cantinieri di cui molti simpatizzanti e consiglieri del Club fanno parte. "Non mancherà poi l’antichissimo Palio della damigiana – prosegue il vicepresidente del Club dei Brutti, Gianpiero Martinelli – e quest’anno, proprio a garanzia dell’uguaglianza e della parità dei sessi, aspettiamo con ansia l’iscrizione di donne che abbiano voglia di mettersi in gioco e gareggiare per vincere!". L’organizzazione del Festival dei Brutti è a cura del Club dei Brutti e dell’Associazione Cantinieri, con il patrocinio del Comune di Piobbico e Pro loco Piobbico. Le pagine social ufficiali sono: Facebook @clubmondialedeibruttiofficial e Instagram @clubmondialedeibrutti_official. Amedeo Pisciolini