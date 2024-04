I primi dieci anni della Filarmonica. Ucchielli: "Un’emozione unica"

"Festeggiare i dieci anni di attività di un’orchestra nata a Vallefoglia nel nostro nuovo teatro è un’emozione unica". Il sindaco Palmiro Ucchielli ha aperto la conferenza stampa di presentazione del concerto che festeggerà il decennale della Filarmonica Gioachino Rossini dando valore alla cultura che tutti weekend, e in tutte le sue forme, viene esaltata al teatro e auditorium Giovanni Santi. Dopo il grande successo del Barbiere di Siviglia, l’amministrazione comunale regala alla comunità un altro spettacolo dal sapore internazionale grazie alla Filarmonica, diventata in 10 anni una realtà di livello internazionale.

Il concerto è programma domenica 14 aprile alle ore 18 e prevede un costo d’ingresso a 10 euro, ridotto a 5 euro per minorenni e over 65. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati (consultabili sul sito www.vivaticket.com), oppure il giorno stesso dello spettacolo al botteghino del teatro a partire dalle 17. Il programma musicale, eseguito dall’orchestra di 32 elementi diretta dal maestro Marco Dallara, prevede brani come l’overture de ‘La clemenza di Tito’ di Mozart e ‘Overture in Stile Italiano’ di Shubert. Queste seguite dai brani che vennero interpretati nel concerto inaugurale del 2014, ovvero la sinfonia de ‘Il signor Bruschino’ di Gioachino Rossini e la sinfonia n.4 ‘Italiana’ di Mendelssohn. Alla presenza dell’assessore alla Cultura Mirco Calzolari, del direttore produzioni della Filarmonica Alessandro Vicchi e dell’orchestrale Ana Julia Badia, è intervenuto in conferenza stampa anche il presidente della Filarmonica Gioachino Rossini, Gabriele Tarsetti. "Per noi è un immenso piacere portare questo spettacolo in un teatro così importante. Portiamo musica di qualità e promozione culturale in una vallata con un ampio e meraviglioso pubblico. Inoltre, ci teniamo a sottolineare che questo concerto sarà dedicato a Michele Antonelli, ovvero colui che da direttore artistico ha pensato e progettato artisticamente e materialmente quello che si vede in scena. La sua prematura scomparsa ci ha addolorati, ma rimane presente in tutto ciò che facciamo, nella musica e nell’arte". La Filarmonica lancia anche un importante messaggio sociale con l’invito al concerto dell’associazione ‘Nonno Mino’, che si occupa dell’assistenza agli anziani, e della comunità educativa per minori di Talacchio di Vallefoglia.

Lucia Arduini