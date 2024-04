"I promessi sposi" ma con gli imprevisti: tra dramma e risate

Teatro Batuffolo torna sulle scene con una domanda: cosa potrebbe succedere se un ‘classico’ incontra gli imprevisti? Ed ecco "Renzo, Lucia e... qualcun altro". "I Promessi Sposi", romanzo storico, classico per eccellenza, va in scena con tutto il suo cast, ma qualche spiritello burlone, vuol essere partecipe dello spettacolo e si inserisce nell’evoluzione della storia, lasciando spazio all’improvvisazione. Ne scaturisce un connubio tra dramma e comicità, che investe Renzo, Lucia e gli altri. In scena: Cristina Benvenuti, Massimo Buonanno, Daniele De Angelis, Monica Marinoni, Chiara Menghi, Ivano Mombello, Diego Monterosso, Davide Pontellini, Davide Rossi, Irene Tabara, Letizia Zaffini. Oggi alle 21:15 e domani alle 18, teatro di via Terni 14, Pesaro.