Il Coro Euridice domani a Palazzo Ducale

Domani, Palazzo ducale ospiterà l’esibizione del Coro Euridice, la più antica istituzione corale di Bologna.

Il concerto si terrà nella Sala del Trono, alle 16,30, e l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Nato intorno al 1880 come orfeonico, nell’ambito delle “balle canore“ che animavano i rioni della Bologna ottocentesca, e trasformatosi in polifonico nel primo ‘900, il Coro Euridice si esibisce sia in Italia, sia all’estero e dal 1976 è diretto da Pier Paolo Scattolin. In questi anni, il repertorio si è ampliato alla musica del Novecento e contemporanea ed è stato eseguito in maniera continuativa un repertorio corale-sinfonico.