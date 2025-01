Il passaggio del testimone. Auditorium tutto esaurito. Marcorè sarà il mattatore

Agrigento sarà la nuova capitale della cultura 2025. Molti pesaresi hanno fatto mente locale riguardo al fatto che stessimo per lasciare il testimone a un’altra città, grazie ad un errore di grammatica, o meglio, per via di un cartello stradale con diversi refusi nel testo che ha portato Agrigento agli onori della cronaca come la “capitale (sgrammaticata) della cultura 2025“.

Ieri in conferenza stampa, prima di presentare il fitto programma che caratterizzerà la cerimonia di passaggio del titolo alla città siciliana – prevista sabato alle ore 15 all’interno dell’Auditorium Scavolini – il sindaco Biancani e il vicesindaco Vimini hanno espresso piena solidarietà. Sono sviste imperdonabili, ma che possono accadere: è stato il sunto. "E’ capitato anche a noi – hanno detto – di cadere sul refuso di stampa. Metteremo in guardia L’Aquila" hanno scherzato entrambi prima di partire con l’elenco di ospiti che torneranno, un anno dopo, sul palco dell’ex palazzetto per la cerimonia di passaggio.

"I biglietti, 1.100, sono tutti esauriti" osserva subito Biancani, sottolineando "l’orgoglio dei pesaresi di esserci". La cerimonia durerà fino alle 18. Oltre al ministro alla cultura, Alessandro Giuli interverranno sul palco il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e i sindaci delle capitali 2025: Francesco Micciché di Agrigento e Rodolfo Ziberna di Nova Gorica-Gorizia (europea). Un anno dopo, Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, sarà sul palco da europarlamentare. Conduttori della cerimonia saranno due giornalisti: Marianna Aprile (La7) e Gianluca Semprini (Rai).

"Il valore e l’incredibile esperienza della “Capitale diffusa” – hanno osservato gli amministratori pesaresi – saranno interpretati dall’attore Neri Marcorè. Un ambasciatore illustre che saprà narrare il nostro che è un territorio autentico, creativo quanto laborioso". Marcoré non starà tantissimo perché lo stesso giorno ha un altro impegno ad Ancona.

"Il viaggio di Pesaro 2024 sarà anche in giro per il mondo, come già fatto con la Sonosfera️ al Fuorisalone di Milano grazie al progetto Renco e con il “Biosfera Prize” con la partecipazione di artisti internazionali" ricorda Vimini. E’ impossibile fare in due ore il racconto completo di cosa sia accaduto in un intero anno, ma di certo saranno protagonisti, chiamati sul palco, i “volontari di Pesaro 2024“ – il battaglione di cittadini che per un anno hanno collaborato al progetto di Pesaro Capitale – e i 50 comuni della provincia.

"L’essere riusciti a coinvolgere tutti i territori – commenta Biancani – è sicuramente stato un unicum, importante e caratteristico dell’espereinza pesarese". Un saggio del coinvogimento dei 50 Comuni si vedrà anche durante i tre giorni di festeggiamenti e saluti. Venerdì le vie del centro storico saranno animate dall’allegria della Musica Arabita, la banda ufficiale del Carnevale di Fano. Anche Lunano, San Costanzo, Borgo Pace, Fratte Rosa, Mondavio... hanno garantito iniziative in cartellone. I tre giorni di festa "serviranno a ringraziare quanti hanno contribuito al successo di questa esperienza straordinaria" ha osservato Vimini. "L’importante è ora capitalizzare e non disperdere il valore di qust’anno" ha concluso Biancani.

Solidea Vitali Rosati