Il pesarese Giorgio Baldantoni è campione d’Italia al termine della sesta ed ultima tappa del campionato

Continuano risultati importanti della Conattieri Pesaro, questa volta nel Sup. Il pesarese Giorgio Baldantoni (foto) è campione d’Italia nella Sup Race (categoria Gran Master) al termine della sesta ed ultima tappa del campionato, tenutasi nelle acque di Lido di Ostia durante lo scorso week-end. Un’altra perla si aggiunge alla serie di prestigiosi risultati conseguiti dalla Canottieri Pesaro nel 2024. Il tesserato Giorgio Baldantoni si è laureato campione italiano di Sup Race nella sua categoria nell’ultimo capito del campionato italiano. Più precisamente, sabato Giorgio Baldantoni si è classificato secondo nella Beach Sprint (distanza 200 metri da coprire nel minor tempo possibile al meglio di 3 batterie con partenza e arrivo in spiaggia, pagaia in mano) e domenica ha vinto la Technical Race ( percorso di 1.500 metri da percorrere 3 volte, con 7 boe, partenza e arrivo in spiaggia, pagaia in mano). I punteggi conseguiti in queste due prove hanno consentito a Baldantoni di terminare il campionato al primo posto nella sua categoria Gran Master.

"ll piacere di aver raggiunto un mio obbiettivo lo devo a tutti e grazie di poter essere in questa meravigliosa famiglia sportiva di grande prestigio che è la società Canottieri Pesaro", commenta lo stesso Baldantoni.

b.t.