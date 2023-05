Il ritorno di “Disco Diva“ "Quest’anno balleremo insieme"

Per la nona volta torna “Disco Diva“, il festival della disco music che si tiene dal 2015 a Gabicce Monte. Il Festival, organizzato dal Comune di Gabicce Mare, con la direzione artistica di Disco Diva Events e il patrocinio di Rai Marche, si terrà in piazza Valbruna a Gabicce Monte il 23, 24 e 25 giugno e segnerà come sempre l’inaugurazione della stagione estiva.

"Un grazie a Regione Marche e agli sponsor Ristorante Dalla Gioconda e RivieraBanca. “Everybody dance“ – ha spiegato Cristina Tassinari, art director del Festival – sarà lo slogan 2023 per Disco Diva, balleremo tutti sui più grandi successi degli Chic che dagli anni ‘70 continuano ad intrattenere tutte le generazioni fino ai giovanissimi con la presenza di Kapote e la riconferma di dj Ralf. Disco Diva ormai è seguitissima anche dai più, giovani, da quando il vintage è tornato di moda in tutti suoi aspetti, fashion, culturali, musicali".

"Anche quest’anno prosegue la finalità charity del festival come segnale che la musica deve essere di aiuto ai temi sociali e parte dell’incasso sarà devoluto in beneficienza alle popolazioni dell’Emilia Romagna. E’ l’evento di punta di Gabicce Maremonte che segnerà l’inizio dell’estate 2023 – ha sottolineato il sindaco Domenico Pascuzzi – un appuntamento atteso per gli amanti della disco music che vengono appositamente ogni anno per il nostro festival".

"Disco Diva – ha spiegato l’assessore al turismo Marila Girolomoni – è un festival ormai caratterizzato da un connubio importante con il territorio, con Gabicce Monte e con la storia della disco music". Quindi Francesco Tassinari ha ricordato alcuni appuntamenti: "Venerdì 23 giugno alle 20 l’inaugurazione ed esibizione degli Euro Nettuno, il dj set Mida, special guest Gazebo, Tommiboy e i Kapote; sabato 24 dj set Tommaso Cicconi, il gruppo Chic e Gino Grasso; domenica 25 torna l’appuntamento con AperiVespa Disco Diva; in apertura di serata i dj set Marcorea Malià e Marco Morosini di Brandina, entrambi legati al mondo dell’arte e della moda, ma che han fatto della musica sempre la loro passione principale. E gran chiusura con dj Ralf".

Sono intervenuti anche Allegra Gucci, Fausto Caldari di RivieraBanca e i consiglieri regionali Nicola Baiocchi e Andrea Biancani. Ticket in vendita sull’app Dice e su discodiva.it

Luigi Diotalevi