Il violoncellista Gnocchi fantastico interprete di Sergej Prokof’ev

Il concerto di oggi (Teatro Rossini, ore 21) vede il gradito ritorno del celebre violoncellista Giovanni Gnocchi in veste di solista, mentre la bacchetta è quella del giovane direttore ospite principale Osr Riccardo Bisatti e la compagine è l’Orchestra Sinfonica Rossini nella sua veste più sinfonica. In questa occasione è l’affascinante voce del violoncello a ricoprire il ruolo più importante della serata, suonato dalle sapienti mani di Gnocchi, che dopo un debutto da solista in concerto assieme a Yo-Yo Ma ha cominciato una luminosa carriera, in continua ascesa, che, oltre ad un’incessante attività solistica, lo ha portato a ricoprire ruoli di primo violoncello presso Camerata Salzburg, Royal Philharmonic Orchestra di Londra e Lucerne Festival Orchestra di Claudio Abbado.

Giovanni Gnocchi interpreterà una pagina per violoncello e orchestra che, in quanto a difficoltà tecnica e virtuosismo richiesto al solista, ha pochi eguali nel repertorio di questo strumento: la Sinfonia Concertante per violoncello op. 125 del compositore russo Sergej Prokof’ev (1891-1953). La Sinfonia Concertante nasce come “Primo concerto per violoncello op. 58“ (1938) e non riceve una calda accoglienza, perché già in quella versione il solista dell’epoca mostrava evidenti difficoltà nel padroneggiare l’impervia partitura: grazie all’amicizia stretta dal compositore, Prokof’ev, con il sommo virtuoso violoncellista Mstislav Rostropovic il concerto viene riscritto tra il 1950 e il 1952 approfittando della virtuosa sinergia tra autore ed esecutore. Il nuovo concerto prende il nome di Sinfonia Concertante e vede la luce pochi mesi prima che il compositore muoia nella sua Mosca nel 1953. Completa il programma della serata una pagina sinfonica di Johannes Brahms: l’Ouverture Tragica op. 81.

