Inferno lungo l’A14 a Pesaro, auto aggancia un camion: trascinata per chilometri

Pesaro, 5 aprile 2023 – Trascinati per diversi chilometri con la loro automobile che, dopo averlo tamponato, è stata agganciata da un camion. Due persone sono ricoverate in gravissime condizioni al Torrette di Ancona al seguito di un terribile e singolare incidente avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 16,30 lungo l’Autostrada A14 tra Pesaro e Fano. In quel momento c’era traffico intenso. Per cause ancora in corso di accertamento un’automobile con a bordo due persone, marito e moglie svizzeri, entrambi di circa 70 anni, ha tamponato un camion che la stava precedendo.

L’incidente è accaduto poco dopo Fano e poco prima di Novilara. Nell’impatto l’automobile è stata agganciata dal camion, finendo con la parte anteriore sotto al rimorchio. L’autista del mezzo pesante non si è accorto di nulla e ha proseguito il suo viaggio per chilometri fino a quando, giunto all’altezza di Novilara, ha capito che stava accadendo qualcosa di terribile.

Dietro al suo camion c’era un’automobile agganciata e con la parte anteriore distrutta. A quel punto il camionista ha accostato ed è sceso. Dopo avere visto quello che era accaduto si è sentito male. L’auto era completamente deformata nella parte anteriore e uno dei feriti sembrava in serio pericolo di vita. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 i cui sanitari hanno allertato subito due eliambulanze. La prima è atterrata di fianco all’autostrada e i sanitari vi hanno fatto ingresso tagliando la rete di recinzione, salvo poi riprendere il volo verso l’area di sosta vicino alla VitrifrigoArena, dove poco dopo è atterrato un secondo elicottero. Ad avere la peggio è stata la donna che è in gravissime condizioni. Gravi anche le condizioni del marito.