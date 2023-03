Incidente in A14 a Pesaro, muore 42enne di Cagli: Matteo Fagiani

Matteo Fagiani, 42 anni

Pesaro 28 marzo 2023 – Si chiamava Matteo Fagiani, aveva 42 anni, operaio di Cagli. E’ morto ieri notte sulla corsia sud dell’A-14, all’altezza della stazione di servizio Foglia Ovest. Da quanto si è appreso, l’uomo stava guidando una Vw Polo che per cause da accertare ha tamponato un autotreno che lo precedeva. A terra non ci sono segni di frenata. L’urto ha provocato lo sbandamento della vettura che si è messa di traverso sulla carreggiata. In quel momento stava sopraggiungendo un furgone Sprinter che l’ha colpita in pieno, uccidendo sul colpo il conducente.

Il violento urto ha fatto volare dall’altra parte della carreggiata il motore della Polo che è finito sulla corsia di sorpasso della «nord» provocando un altro incidente, con una Fiat Punto con tre persone a bordo che si è rovesciata. Miracolosamente nessuno dei coinvolti di questa vettura ha avuto conseguenze gravi. Il traffico è stato bloccato a lungo per consentire di soccorrere i feriti e rimuovere il corpo senza vita del 42enne cagliese. Il quale viveva da solo, essendo celibe e con i familiari, un fratello, residente a Roma. Gli accertamenti di legge sono stati eseguiti dalla polizia autostradale di Fano.