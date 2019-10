Fossombrone (Pesaro Urbino), 6 ottobre 2019 - Un salto di corsia ha provocato oggi pomeriggio intorno alle 17.20 uno scontro frontale tra due auto lungo la superstrada Fano-Grosseto (foto), corsia monte-mare, all'altezza di Fossombrone. Due persone sono rimaste ferite ma in maniera non grave. E' stata fatta atterrare anche l'eliambulanza che ha portato all'ospedale Torrette un ferito.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Si è fermata una lunga fila di auto. L'Anas ha deviato il traffico verso il centro della cittadina di Fossombrone per bypassare l'incidente. Le cui cause sono ancora da appurare. Il fatto certo è che il guardrail centrale era interrotto nel punto in cui si è infilata l'auto investitrice tanto da consentirle di finire nella corsia opposta contromano. Solo il caso o un miracolo ha evitato la tragedia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale.

