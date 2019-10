Pesaro, 24 ottobre 2019 - Poteva finire in tragedia. E’ finita con due studentesse in ospedale, investite in uno dei punti più critici davanti all’istituto Cecchi, già da tempo segnalato per la sua pericolosità a causa dei mezzi, specie le moto, che lo percorrono ad alta velocità. Due ragazze di 17 anni studentesse dell’istituto agrario sono state investire ieri sulle strisce pedonali. L’incidente è accaduto poco dopo le 16.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le due giovani stavano attraversando sulle strisce davanti alla scuola, approfittando del fatto che un’auto aveva dato loro la precedenza, come da codice della strada. Non così però una moto che ha invece superato l’auto, finendo per travolgere le due ragazze e mancando di un soffio una terza. Le due diciassettenni sono state ricoverate al San Salvatore, una con ferite più gravi.

Altre volte si è rischiato l’incidente nello stesso punto, motivo per cui chi frequenta la scuola quotidianamente, auspica da tempo l’installazione di un semaforo a chiamata che possa scongiurare altri incidenti. Nello stesso punto in cui è avvenuto l’investimento infatti, si fermano i pullman e gli studenti scendono, con tutti i rischi del caso. Sul posto la Polizia municipale. Richiesti provvedimenti anche davanti alla scuola dell’infanzia Benvenuti, altro punto critico.