Incidente lungo la Statale Flaminia. Cinque feriti, tra cui un bambino

Incidente martedi attorno alle 21 a San Geronzio lungo la SS3 Flaminia tra Cagli e Cantiano, coinvolte due auto e un camion. Cinque persone sono rimaste ferite. Dalle primissime ricostruzioni pare che le due auto siano entrate in collisione frontalmente finendo fuori strada e coinvolgendo un camion in transito in quel momento lungo l’arteria. Le persone ferite sono riconducibili alle due autovetture, due adulti in codice rosso sono stati portati a Torrette. Codice giallo per un bambino. Altri due adulti non presentavano particolari problemi. Illeso il conducente del camion. Sul posto 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

am. pi.