Cagli (Pesaro), 18 giugno 2019 - Un 57enne originario di Avellino, ma residente a Rimini, conducente di un furgone, è morto a seguito di un tamponamento che si è verificato sulla Superstrada Flaminia all'altezza della frazione Smirra di Cagli.

Il mezzo guidato dalla vittima, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tamponato un autoarticolato, seguito a catena da un'autovettura che lo avrebbe a sua volta tamponato. Sul posto i

vigili del fuoco, polizia, carabinieri e sanitari del 118.

È intervenuta anche l'eliambulanza senza però poi trasportare nessuno visto il sopraggiunto decesso del 57enne. Il conducente dell'auto è rimasto ferito in maniera lieve. Le cause dell'incidente e la dinamica sono in fase d'accertamento.