Inclusione e crescita: con Cappuccetto Rosso c’è un finale alternativo

Promuovere inclusione, creatività e partecipazione attiva attraverso un momento di crescita, scambio e condivisione. È questo l’obiettivo della collaborazione tra Gimnall e Labirinto cooperativa sociale, in occasione della rappresentazione di “Cappuccetto Rosso - Un finale diverso è sempre possibile“, saggio di fine anno del settore danza della società, in scena oggi alle 20,30 al Teatro Sperimentale di Pesaro.

Incentrato su una rivisitazione originale del classico “Cappuccetto Rosso“, il saggio affronta con sensibilità e profondità tematiche di grande rilevanza sociale come il bullismo. Allo stesso tempo lo spettacolo vuole incoraggiare ragazze e ragazzi a superare determinati stereotipi, credendo in se stessi e andando oltre le apparenze. "Il pubblico assisterà a uno spettacolo ricco di significato e dal valore educativo" dicono gli organizzatori. Con il saggio finale si rinnova la collaborazione, iniziata nel 2014, tra Gimnall, società storica nel settore sportivo della ginnastica ritmica e danza, e il gruppo Danzando. I biglietti sono acquistabili alla palestra Smash, via Toscana a Pesaro, dalle 16,30 alle 18,30 o al Teatro Sperimentale, dalle ore 20.

l. d.