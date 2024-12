Infarto fulminante al supermercato: muore mentre fa la spesa

Pesaro, 13 dicembre 2024 – Fulminata da un malore, forse un infarto, davanti agli scaffali della frutta e verdura, al supermercato ’Famila’, di Vismara. E’ successo a una donna di 75 anni, probabilmente residente nelle vicinanze, che stava facendo la spesa, ieri mattina, poco prima delle ore 9, all’interno dell’esercizio.

L’ambulanza del 118 è arrivata in pochissimo tempo, e i sanitari hanno fatto di tutto per rianimare la donna, ma non ce l’hanno fatta. Sul posto anche una pattuglia della Squadra Volante, per gli accertamenti di rito, visto che una persona era deceduta. Il supermercato ha dovuto chiudere per un po’.

La donna, che risulta fosse da sola in quel momento, è crollata a terra all’improvviso. “Era vicino all’ingresso del market”, ha raccontato un testimone. Fin dall’inizio non ha dato segni di vita. E subito una persona che si trovava sul posto, esperto di manovre rianimatorie, le ha fatto un massaggio cardiaco.

Poi sono arrivati i i sanitari del 118 che per un lungo periodo, alcune decine di minuti, hanno tentato l’impossibile, purtroppo inutilmente. Il medico ha dovuto quindi constatare il decesso.