La tragedia del caporeparto Conad, stroncato da un infarto a 46 anni. Era campione di calciobalilla

Pesaro, 7 aprile 2024 – E’ morto nel sonno colpito da infarto. Si chiamava Simone Castellano, 46 anni, sposato, due figli di 16 e 12 anni, di professione caporeparto al Conad “La Torre” alle Cinque Torri di Pesaro. Era anche un agonista. Nel tempo libero, è stato pluricampione italiano di biliardino, sua grande passione da sempre. Il corpo senza vita è stato rinvenuto alle 4 di mattina del 5 aprile quando sono andati per svegliarlo avendo un impegno di prima mattina.

Al momento di scuoterlo, i familiari si sono resi conto che Simone non rispondeva. E un attimo dopo la tragica certezza che il suo cuore si era fermato per sempre. E’ stata chiamata l’ambulanza ma i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Si è proceduto con l’autopsia che ha confermato l’arresto cardiaco fulminante. Non si poteva fare nulla per salvarlo.

I familiari, la moglie psicologa Erika Onorato, e i due figli sono rimasti attoniti dal dolore così come i parenti e gli amici alla notizia della morte fulminante di Simone, il quale non aveva mai avuto problemi cardiaci né era sofferente di qualche patologia pregressa.

La sua passione per il calciobalilla in singolo e in coppia lo aveva fatto conoscere in molte città italiane dove si pratica in forma semiagonistica questa particolarissima e tradizionale attività sportiva. La sua dedizione e precisione dei colpi lo aveva portato in breve tempo ai vertici nei campionati nazionali di calciobalilla ed era normale per lui parecipare in molte città ai vari campionati locali e sovraregionali di biliardino. Persona empatica, amico di tutti, nel suo lavoro al Conad, Simone non passava certo inosservato per la sua cura e delicatezza verso la clientela e i colleghi. Ha lasciato tutti sgomenti.

I funerali sono stati fissati per domani alle 15.30 nella chiesa del Carmine a Fano. la città d’origine della famiglia di Simone Castellano.