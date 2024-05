Insieme, dietro le quinte dei Promessi sposi

È iniziato tutto il 15 novembre del 2023: la prima tappa di un bellissimo laboratorio teatrale guidato da Valeria Fiorini, del gruppo teatrale “Le Ombre”, che ha condotto noi alunni delle classi terze alla realizzazione di una rappresentazione dei Promessi Sposi in chiave moderna. Il progetto, che si è svolto a scuola il mercoledì pomeriggio, si è potuto concretizzare grazie alla collaborazione della professoressa Milva Federici e con il finanziamento della Regione Marche.

In un primo momento ci siamo concentrati sull’utilizzo della voce e del corpo, sulla conoscenza di se’ e dello spazio circostante. Successivamente abbiamo scelto il tema da rappresentare ed iniziato a strutturare copione e scenografia. La storia iniziava così a prendere forma, curata nei minimi dettagli. Abbiamo cercato di ricreare un’autentica versione dello scritto, basandoci sulle descrizioni dettagliate e verosimili fatte dal Manzoni, traendone informazioni utili alla scelta dei costumi e degli oggetti di scena.

Arrivato finalmente il giorno tanto atteso, il 21 aprile 2024, quello della rappresentazione, ci siamo riuniti presso il teatro G. Santi di Bottega per le prove generali, salendo per la prima volta su un vero e proprio palco. Insieme a noi, oltre a Valeria, vi erano Antonio Rinaldi e Davide Campagna che sono stati essenziali per curare ogni particolare presente nell’opera e la scenografia.

Le prove in teatro sono state fondamentali per regolarci con lo spazio e le voci e per comprendere a fondo come trasmettere quello che era il nostro messaggio. Dopo ore di prove, chiacchiere e spuntini siamo arrivati al momento decisivo: avremmo mostrato il risultato di mesi di fatica e lavoro. Erano presenti più di duecento persone, numero inaspettato per noi; tra esse vi erano rappresentanti dell’Amministrazione di Vallefoglia e di Montelabbate e la nostra dirigente, Daniela Massi. Questo percorso, oltre ad avvicinarci all’arte del teatro, ci ha fatti crescere dal punto di vista personale, aiutandoci ad aprirci più facilmente; le amicizie si sono ampliate e consolidate, i caratteri sono divenuti più forti e aperti, la percezione del proprio valore è cresciuta.

Gli alunni delle classi terze