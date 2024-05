Isola, la scuola è da rifare. Ma servono 3 milioni

Chi fa critiche per la spesa, pensasse agli affaracci suoi…". Il commento è di Giuseppe Paolini e Il tema è quello dei due milioni e 680 mila euro, fondi Pnrr, coi quali si andrà a costruire la nuova scuola elementare a Isola del Piano.

Al momento la vecchia è in fase di demolizione e quando le macerie saranno state portate via potranno cominciare i lavori: "Contiamo che accada tra un paio di settimane", assicura il presidente della Provincia e sindaco di Isola del Piano.

La situazione al momento?

"Dopo un trasferimento temporaneo a Montefelcino, la scuola dell’infanzia è tornata dove c’era il vecchio asilo, di fronte all’ex bar. Le medie sono da 10 anni a Montefelcino, mentre al momento le scuole elementari sono state trasferite dove c’era il municipio, in piazza Umberto I, e gli uffici comunali a Ca’ Cecilia".

A lavori finiti il municipio torna in piazza?

"No, il Comune rimane a Ca’ Cecilia. Col vecchio edificio cercheremo, io e quanti mi succederanno nel ruolo di sindaco del paese, di ricavare 3 o 4 appartamenti che metteremo a disposizione delle famiglie applicando un affitto contenuto".

Quasi 3 milioni di spesa per una sessantina di bambini non è troppo?

"La scuola per un piccolo paese è determinante. Non possiamo tutti andare ad abitare a Fano o Pesaro. Sono anche disponibile alla fusione tra Comuni, ma è un’operazione che va fatta con criterio, non per avere soldi mordi e fuggi. Io sarei favorevolissimo ad una fusione che comprendesse i comuni di Petriano, Isola del Piano e Montefelcino: i borghi su in collina e le aree industriali nel fondovalle. Ripeto: posso anche dire sì ad una fusione, ma fatta in maniera oculata. Altrimenti, meglio rimanere piccoli, ma con decoro.

E sarebbe anche utile una diversa fiscalità per i piccoli negozi dell’entroterra: più che un servizio commerciale, questi fanno un servizio sociale.

Non si possono mettere sullo stesso piano un negozio di, che ne so, Montefelcino e l’Ipercoop di Pesaro, è una follia".

Per la nuova scuola di Isola del Piano si prevede che venga consegnata a marzo 2026, "ma io spero che a gennaio 2026 sia già pronta" precisa Paolini.

Adriano Biagioli