Omicidio oggi tra Senigallia e Mondolfo: uccide la madre e si asserraglia in casa

Ancona, 17 giugno 2024 – Una persona sarebbe morta per un colpo da arma da fuoco nel tardo pomeriggio di oggi a Senigallia (Ancona). L'episodio è avvenuto in un'abitazione a ridosso del fiume Cesano, tra i comuni di Senigallia e Mondolfo e le province di Ancona e Pesaro Urbino.

Come riporta l’agenzia Ansa, l'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso per una persona, probabilmente l'omicida, che sarebbe ancora all'interno dell'edificio. Sul posto carabinieri, polizia locale e operatori sanitari del 118 pronti a intervenire.

Notizia in aggiornamento