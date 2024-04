Italservice, che colpo: la vittoria vale doppio

Active Network

0

Italservice Pesaro

1

(0-0 p.t.)

ACTIVE NETWORK: Perez, Lepadatu, Caverzan, Poletto, Igor, Massafra, Romano, Curri, Berti, Scigliano, Lamedica, Oitomeia. All. Monsignori.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Vavà, Caruso, Schiochet, Luberto, Petrucci, Pires, Belloni, Juan Fran, Andrè, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

Reti: 7’20’’ s.t. Juan Fran (P).

Note: ammoniti: Pires (I). Espulsi: A 16’29’’ p.t. Pires (I).

Arbitri: Luca Petrillo (Catanzaro), Andrea Colombo (Modena)

CRONO: Luca Paverani (Roma 2).

Una vittoria che vale i playoff, L’Italservice va ad espugnare il campo laziale dopo una partita molto equilibrate e con un risultato aperto fino all’ultimo. Tre punti che permettono ai biancorossi di conquistare la griglia che permette di giocarsi lo scudetto con un turno di anticipo. Nell’ultima giornata al PalaMegabox arriva Napoli, ma intanto i pesaresi arrivano all’appuntamento con il team dell’ex mister Colini con già i playoff in tasca. Il primo obiettivo stagionale è stato arpionato ed ora tutto può succedere. Un campionato quello della squadra della presidente Simona Marinelli dalle due facce, con un ritorno davvero strepitoso. Come la gara di ieri pomeriggio contro un Viterbo in cerca di punti salvezza.

Una sfida per nulla facile, in un campo caldo, contro una formazione comunque attrezzata. Ma i rossiniani ci hanno creduto di più. E a 3’ dal suono della sirena hanno messo il sigillo a un match molto teso con Juan Fran che ha bucato la rete dei padroni di casa. Ancora quindi l’anno di capitan Tonidandel e compagni non è finito naturalmente, anzi è adesso che comincia il bello. E come dice il tecnico Scarpitti: "Siamo una compagine in crescita". Pare proprio che questa Italservice abbia trovato la sua dimensione e il suo equilibrio. E adesso che il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare.

b.t.