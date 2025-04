Italservice Pesaro calcio a 5: Paolo Del Grosso guida la squadra in serie A

Sosta lunga in serie A, l’Italservice Pesaro calcio a 5 ricarica le pile e lavora sodo con mister Paolo Del Grosso (foto). Il trainer biancorosso, promosso al ruolo di primo allenatore dopo le dimissioni di Davide Bargnesi, racconta che aria si respira. Le sue prime parole nel nuovo ruolo: "La società mi ha chiesto di prendere in mano la squadra e ho accettato subito, perché sono grato a questa realtà, che mi ha permesso di mettermi in gioco per sette anni consecutivi. Come preparatore dei portieri, come viceallenatore, da allenatore di alcune formazioni giovanili e, adesso, della prima squadra. Mi sentivo di dover contraccambiare tutto questo, in una famiglia bisognare fare così, bisogna esserci nei momenti più difficili. Non potevo tirarmi indietro". Poi spiega come sta lavorando l’Italservice: "Il primo passo è stato quello di ricompattare il gruppo, riorganizzando tutto l’ambiente. A ruota, ci saranno accorgimenti tattici. Ma tutto questo lavoro potrà portare a dei risultati solo e soltanto con l’unione di intenti. Tutti, insieme, dobbiamo remare dalla stessa parte. Ogni componente della società, perché abbiamo bisogno di tutti. Giocatori e staff, da soli, non possono riuscire a raggiungere l’obiettivo. Dirigenti, ragazzi del settore giovanile, le loro famiglie, i tifosi, insomma tutta la comunità Italservice ricoprirà un ruolo fondamentale".

b. t.