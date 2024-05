La bella Parigi ai tempi di Rossini

"Dopo la morte di Napoleone c’è un altro uomo del quale si parla tutti i giorni da Mosca a Napoli, da Londra a Vienna, da Parigi e Calcutta…" così scriveva Stendhal nel libro da lui dedicato a Rossini, figura centrale della vita musicale parigina ed europea dalla metà degli anni venti dell’800 fino alla sua morte, avvenuta nel 1868.

La Wunderkammer Orchestra (chiesa dell’Annunziata, oggi alle ore 21) propone un viaggio musicale per raccontare “Parigi ai tempi di Rossini“ con il mezzosoprano Polina Anikina (foto) ed il pianista Davide Massacci. Nel periodo sopra citato il Cigno pesarese scrisse le ultime opere e altri maestri italiani come Verdi e Donizetti composero dei grand opèra; sempre in quegli anni Wagner, giunto a Parigi, cercò l’appoggio di Rossini, che rimase una figura centrale anche nel periodo in cui nella città operavano musicisti di scuola francese come Bizet e Saint-Saëns, accanto ai grandi maestri russi a sottolineare il collegamento tra la cultura russa dell’alta società e quella francese.

Ma Rossini continuerà a influenzare anche il Novecento francese, perché egli era all’avanguardia: per questo motivo al compositore pesarese e alla Parigi cosmopolita, in cui imperava quale “Napoleone della Musica“, la WunderKammer Orchestra dedica il concerto lirico Parigi ai tempi di Rossini. Polina Anikina, giovanissima interprete, attualmente frequenta il terzo anno di Canto Lirico al Conservatorio Rossini di Pesaro. Nel 2021 vince il Concorso CIMP Italia ed è seconda alla Elite International Competition (USA); nel 2023 vince il premio Rossini International Award. Davide Massacci ha studiato al Conservatorio Rossini di Pesaro, al Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia di Granada, e all’Accademia di Fiesole.

ma. ri. to.