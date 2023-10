La ciclopedonale sarà una realtà. Un milione di euro in chiave green

Vallefoglia e Montelabbate hanno ufficialmente presentato la nuova "ciclopedonale Montecchio Montelabbatese", percorso che si snoderà lungo la Strada Provinciale S.P. n. 127 che collega i due territori. L’importante progetto, studiato per garantire una maggior sicurezza e sostenibilità ambientale, richiede un ingente somma di denaro: il costo stimato per la sua costruzione, come annunciato dal sindaco Palmiro Ucchielli a fine 2022, è di circa 1 milione di euro.

"I soldi ci sono, così come la volontà di regalare ai cittadini questa grande opera pubblica che favorirà l’utilizzo di mezzi alternativi per raggiungere luoghi lavorativi e non, migliorando la circolazione del traffico e abbassando l’inquinamento. Il tratto, di circa 2,5 chilometri, sarò realizzato grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Montelabbate e la Provincia", ha detto alla conferenza stampa di presentazione tenutasi ieri, venerdì 6 ottobre. Durante l’incontro sono stati mostrati i disegni dell’architetto Alessandro Gorini e il progetto dell’ingegner Mario Primavera, dirigente provinciale del Servizio Viabilità.

Sono intervenuti anche Giuseppe Paolini, il Presidente Provincia di Pesaro e Urbino, l’assessore alla Viabilità e Sicurezza Stradale del Comune di Vallefoglia Angelo Ghiselli, il responsabile Urbanistica e Lavori Pubblici di Vallefoglia Lorenzo Gai, l’assessore alla Mobilità Pedonale e Ciclabile di Vallefoglia Stefano Gattoni e il sindaco di Montelabbate, Cinzia Ferri, che ritiene questo progetto una grande opportunità da cogliere per rimediare all’errore di non averlo fatto in passato.

"Unire questi due territori sarà una grande occasione per tutti. Abbiamo zone produttive importanti che hanno bisogno di un collegamento veloce e sicuro con un’attenzione particolare all’ambiente, incentivando i cittadini a vivere la mobilità in maniera diversa, a piedi o in biciletta per esempio. La Provincia ha fatto un ottimo lavoro nonostante le piccole risorse a disposizione. Inoltre, spero sempre che la Regione porti a compimento il bellissimo progetto della pista ciclopedonale che andrebbe da Pesaro fino a Urbino. Qualcosa di ambizioso, ma sicuramente sarebbe molto apprezzato da tutti i cittadini della provincia".

Lucia Arduini