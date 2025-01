La dedica di Leka ai tifosi: "Se la meritano"

Davvero un bel compleanno per Spiro Leka e Giacomo Baioni che hanno compiuto gli anni durante questa trasferta – martedì il coach, ieri il vice – che hanno preparato bene la partita e cominciano a vedere i frutti del loro lavoro. Sette vittorie nelle ultime otto, ma quella di ieri sera vale davvero molto, tre giorni dopo la battaglia con Brindisi e con rotazioni ancora ai minimi termini per le assenze di Parrillo e Lombardi: "I ragazzi – racconta Leka felice – hanno dedicato a me e a Baioni questo successo perché abbiamo fatto il compleanno uno dopo l’altro in queste 48 ore lontano da casa, io rimbalzo la dedica a Eric Lombardi che è rimasto a casa malato e anche ai tifosi che sono venuti numerosi da Pesaro in un giorno lavorativo. Tanto di cappello a loro per il sacrificio, sono contento che li abbiamo ripagati con questi due punti".

Il coach continua nell’analisi della gara: "Siamo stati bravi, temevo molto questa partita perché con la settimana che abbiamo avuto prima di Brindisi, dopo il match ho contato i feriti. Oggi De Laurentiis ha stretto i denti e abbiamo fatto una rotazione a otto intelligente secondo me. Primo tempo super, offensivamente parlando, mettendo intensità e creando situazioni a nostro favore, con un buon ritmo e una buona circolazione di palla. Ci ha aiutato anche la serata buona al tiro, naturalmente, con Imbrò che ha trovato una di quelle prestazioni che sono sue e ha fatto la differenza però nel secondo tempo quello che ha cambiato l’incontro è stata la nostra difesa che ha concesso 16 punti a quarto a Vigevano. Conosco bene le squadre di Pansa, so quanta intensità ci mettono ma noi siamo stati più bravi a non disunirci e continuare a tirare giù i rimbalzi mantenendo quei 10 punti che dimostrano la maturità della squadra. E’ la nostra terza vittoria fuori casa, dove prima facevamo fatica".

e.f.