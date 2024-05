La guida da non perdere. E’ nata la prima mappa delle attività artigianali

Dopo il censimento digitale delle attività avviato a fine 2023 nell’ambito di Pesaro 2024, ora è stata presentata la “Mappa delle Botteghe Artigiane“. Ancora una volta, alla base c’è la volontà di portare alla luce la ricchezza culturale di Pesaro attraverso le sue botteghe artigiane e gli antichi saperi; la mappa cartacea nasce infatti con l’obiettivo di rendere tangibile e immediata la possibilità di scoprire la cultura di Pesaro attraverso itinerari legati alle tradizioni artigiane che caratterizzano la città.

Al riguardo Olivia Monteforte, presidente di Loda – l’Ordine degli artigiani – afferma: "Loda ha voluto mettere su carta la mappa delle botteghe artigiane, un modo per iniziare a comprendere l’artigianato pesarese ancora prima di scoprirlo. La “Mappa delle Botteghe Artigiane“ è molto più di un semplice strumento cartografico, è un’opportunità per potenziare le esperienze di chi visita la città. La mappa raccoglie e traccia in un unico documento 32 artigiani di Pesaro e provincia, con colori diversi in base alla collocazione geografica, che desiderano comunicare il loro mondo e dare voce all’artigianato nella sua forma più autentica. Attraverso questa mappa, chi visita Pesaro in occasione dei numerosi eventi, su tutti il Rof e la mostra del Nuovo Cinema, può arricchire le sue esperienze raggiungendo i luoghi di interesse con percorsi nuovi. La mappa non è solo un modo per individuare le botteghe artigiane ma anche un’opportunità per potenziare l’esperienza dei turisti. E’ un invito a prendere direzioni diverse, a esplorare vie meno note come via dell’Abbondanza per arrivare al Duomo e scoprire la sua facciata ed i mosaici. Gli artigiani non sono nelle vie del passeggio, sono nel cuore del centro storico che racconta la vita delle città di tutta la provincia. La mappa dà forma alla passione, alla creatività e al patrimonio storico del saper fare con le mani che connotano questa città. Realizzata in formato A3 che diventa tascabile è agile da consultare mentre si cammina". Il progetto grafico è di Silvia Borghetto mentre le illustrazioni con uno stile che ricorda le incisioni ottocentesche tipiche delle mappe, sono di Giorgio Donini. Sono intervenuti anche Maria Cristina Camponi e Andrea Desimoni ed hanno collaborato Cna e Confartigianato. La mappa, stampata in cinquemila copie, sarà disponibile entro la prima metà di maggio nei principali luoghi di interesse e della cultura di Pesaro 2024.

Luigi Diotalevi