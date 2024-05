La Guida Michelin premia Urbino. Alla città assegnate tre stelle

La città di Urbino avrà tre stelle nella nuova edizione della Guida Michelin dedicata a viaggi e cultura, la Guida verde Michelin “Toscane, Ombrie, Marches“ (Toscana, Umbria, Marche). La notizia era nell’aria da qualche tempo, ma ieri il sindaco ha ricevuto l’ufficialità con una lettera dal direttore della Guida, il francese Philippe Orain.

Le tre stelle indicano una meta che “Vale il viaggio“ e Urbino si aggiunge a sei piccole città italiane che le avevano ottenute in precedenza: San Gimignano, Assisi, Ravello, Alberobello, Erice, Taormina. Per altro, Palazzo ducale e la Galleria nazionale delle Marche erano già indicate con tre stelle e ora ci sarà anche uno scatto in avanti per il cortile del Palazzo e l’oratorio di San Giovanni, che salgono a due, mentre il Duomo e piazza Rinascimento ne ottengono una.

"Accogliamo la notizia con grande orgoglio – commenta Roberto Cioppi, assessore al Turismo –. È una cosa molto grossa, perché decora l’intera città, ed è un premio al lavoro di squadra fatto per comunicare il patrimonio di Urbino e le possibilità del territorio. La Guida Michelin è selettiva, non dà stelle a chiunque, perciò averne tre ci rende attrattivi e ci fa rivolgere a un pubblico internazionale. Il riconoscimento riguarda sia il lato culturale, sia il lato di attività all’aperto, benessere ed enogastronomia: io credo che abbiano influito anche il lavoro fatto a livello di comunicazione e la promozione di Urbino che stiamo facendo da anni in Francia. Prossimamente ci sarà una cerimonia in città di consegna delle stelle, con il direttore Orain".

Nicola Petricca