La Lega tra ritorni e conferme: "Tutti chiedono solo di cambiare"

di Anna Marchetti

"Ritardi sui finanziamenti Pnrr, alcuni addirittura persi, e cantieri aperti sotto Pasqua con danni alle imprese". Mirco Carloni, in corsa alle Europee per la Lega, attacca l’attuale l’amministrazione comunale e suona la carica per gli aspiranti consiglieri della Lega scesi in campo a sostegno del candidato sindaco Luca Serfilippi. Tra le riconferme il capogruppo uscente Gianluca Ilari, mentre torna in politica dopo alcuni anni di assenza l’ex assessore Alberto Santorelli. In campo anche l’ex segretario Massimo Mei, l’attuale segretario della Lega Alessandro Brandoni (ringraziato da Serfilippi per il lavoro fin qui svolto), il segretario della Lega giovani Marche, Mario Alberto Rinaldi.

Tra le new entry, l’ex consigliere comunale Stefano Mirisola, la presidente del comitato "Ridateci le Terme di Carignano" Beatrice Morbidoni, l’ispettore di polizia in congedo Luigi Bonsignore, che solo qualche giorno fa ha salvato la vita a una giovane donna vittima di una aggressione. Ma anche studenti, impiegati, commercianti, professionisti, operatori balneari.

Ha invece, deciso di non ripresentarsi la consigliera uscente Marianna Magrini, mentre Luigi Scopelliti potrebbe spuntare in qualche altra lista del centrodestra. "Siamo una squadra motivata e competente – ha esordito il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi – vinceremo al primo turno, ovunque vado sento grande entusiasmo e percepisco la voglia dei cittadini di voltare pagina". Sulla competenza dei candidati, "che dovranno accompagnare Luca per i prossimi dieci anni" ha insistito il segretario provinciale della Lega Enrico Rossi: "Donne e uomini, giovani professionisti, imprenditori e studenti di ogni estrazione accomunati da una grande motivazione".

Secondo il parlamentare Mirco Carloni "c’è una grande voglia di cambiamento non solo tra i partiti del centrodestra ma anche nella società civile che ha voglia di impegnarsi per rilanciare la città. Non dobbiamo cadere nelle polemiche, ma proporre agli elettori concretezza e serietà". Questi tutti i candidati alla carica di consigliere comunale della Lega presentati ieri mattina al ristorante Villamarina: Riccardo Amato (studente), Luca Antonioni (commerciante), Alessandro Bei (bagnino), Giada Bonatti (impiegata amministrativa), Luigi Bonsignore (ispettore di polizia in congedo) Alessandro Brandoni (Consulente finanziario), Francesca Fiorelli (psicologa e imprenditrice), Chiara Furlani (impiegata amministrativa), Matteo Garofoli (operatore balneare), Gianluca Ilari (ingegnere), Christian Marinelli (libero professionista), Massimo Mei (pasticciere), Stefano Mirisola (dirigente sindacale), Beatrice Morbidoni (imprenditrice), Luca Navacchia (commerciante), Maria Selena Ortenzi (impiegata), Davide Pieretti (organizzatore di eventi), Elisabetta Ragonesi (infermiera), Camilla Ravagli Mario Alberto Rinaldi (bancario), Alberto Santorelli (consulente assicurativo), Sonia Tonucci (dirigente), Alessio Zenobi (artigiano).

"La Lega – hanno concluso i leghisti – aspira a una Fano più ambiziosa, attraente, efficiente e sicura. Tutto ciò che potremo fare per Fano siamo intenzionati a farlo fino in fondo affinché non abbia a ripetersi un decennio di malgoverno come quello fin qui vissuto".