La Megabox doma Bergamo in quattro set. E stacca Pinerolo per l’ottavo posto

Megabox Vallefoglia 3

Volley Bergamo 1

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Weitzel 7, Bici 17, Giovannini 16, Candi 9, Perovic 8, Lee 13; De Bortoli (L), Feduzzi, Lazda 1, Kobzar, Carletti. Non entrate: Torcolacci, Michieletto, Stefanini (L). All. Pistola.

VOLLEY BERGAMO: Mlejnkova 14, Manfredini 8, Evans 2, Montalvo 17, Strubbe 7, Piani 11; Armini (L), Mistretta, Adriano, Carraro, Bolzonetti. Non entrate: Farina, Spampatti (L). All. Parisi.

Arbitri: Giardini e Cavalieri.

Parziali: 25-19 (25’), 17-25 (25’), 25-17 (23’), 25-23 (31’).

Note: spettatori 834.

Vallefoglia fa suo il match in quattro set contro il Volley Bergamo indomito, capace di restare in partita sino all’ultimo. Punti preziosissimi per la Megabox, che stacca di nuovo Pinerolo, ora a -5 nella lotta per l’ottavo posto. Nel primo set l’inizio è in equilibrio (14-11). Un attacco out di Giovannini e un ace di Piani riportano sotto le ospiti, che mandano out con Adriano il contrattacco del -1. Weitzel trova l’ace del nuovo +4, Lazda guadagna cinque set-point: chiude a muro Candi. Nel secondo parziale parte bene la Megabox con un ace di Bici. Bergamo difende tutto e sorpassa 10-8 con due muri in fila su Weitzel. Un muro su Lee lancia Bergamo sul 18-12, Pistola inserisce Kobzar. Bergamo raggiunge il +7 e conserva il vantaggio sino alla fine. Nel terzo parziale torna l’equilibrio, due errori in fila di Manfredini e Strubbe danno il primo break alla Megabox, ma Piani pareggia subito. Nuovo allungo delle tigri (10-7). Bici trova il 17-11. Bici allunga ancora con un pallonetto (22-15), Lee aggiunge un muro su Piani. Otto set-point per le tigri, va out il servizio di Piani (25-17). Nel quarto set il primo break è della Megabox (7-4) con Bici. Due servizi vincenti di Perovic ricacciano a -4 Bergamo (17-21), ma Lee e Wetzel mandano out due attacchi in fila (22-20). Una ricezione lunga consente a Strubbe di siglare il 21-22, ma Adriano sbaglia il servizio. Giovannini trova una diagonale stretta per il 24-21, poi prende un muro e manda in rete l’attacco successivo. Ma è un suo muro che chiude la sfida.

b.t.