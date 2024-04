La pittura all’epoca degli Sforza

Oggi, il 26 e 30 si tiene nella sede di Banca Intesa Sanpaolo in via Yuri Gagarin l’evento “Sforza del Rinascimento a Pesaro“ e verrà eccezionalmente aperta la quadreria della banca Intesa Sanpaolo. L’associazione “Sforza Pesaro Odv“ ha realizzato il progetto in collaborazione con gli studenti del Liceo Mamiani grazie all’ospitalità di Intesa San Paolo. Il programma prevede due parti. La prima, alle ore 16.30, è una conversazione tenuta dai ragazzi, mirata a conoscere la cultura umanistica, propria della famiglia Sforza a Pesaro, riprendendo e commentando brevi letture di quel periodo storico. La seconda parte avrà inizio alle ore 17 e prevede l’apertura di quattro punti informativi, corredati da foto e oggetti storici, spiegati dalle giovani guide. In particolare, lettere di Alessandro Sforza e Francesco Maria II Della Rovere, mappe cinquecentesche, libri antichi, monete e medaglie sforzesche. In concomitanza, a piccoli gruppi, si darà la possibilità di ammirare la galleria di quadri posta al primo piano, composta negli anni da Banca Popolare di Pesaro, poi approdata all’attuale Intesa San Paolo in seguito a ristrutturazione degli assetti societari. Il presidente dell’associazione Sforza Pesaro, Francesco Fornaci, così commenta: "Con l’associazione siamo in contatto con l’istituto e parlando con il gestore del terzo settore Maurizio Franca, ci siamo detto che Pesaro città della Cultura non può non conoscere questo patrimonio". Franca mi ha mostrato due lavori del pittore barocco pesarese Giovanni Venanzi del ciclo Amore e Psiche, di quando era pittore di corte a Parma, sotto Ranuccio Farnese. E anche la collezione Alessio De Marchis, uno dei più importanti nel corpus di opere. "Quando ho informato dell’iniziativa Daniele Vimini, vicesindaco ed assessore alla bellezza, ha subito colto la portata dell’evento, dandoci il libero patrocinio", conclude Fornaci. Info 388 8347736.

b. t.