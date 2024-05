La promozione turistica d’Urbino parte dalla Costa Azzurra

Urbino si mette in mostra in Costa Azzurra, grazie a un’iniziativa del Consolato italiano e della Camera di commercio di Nizza. L’evento si è svolto al Salon iD Week-end dove Urbino era presente con uno stand dedicato. "Il bilancio è molto positivo, così come i frutti della collaborazione in essere con la Camera di commercio, che hanno convinto altre città ad associarsi alle 10 da cui era partita – spiega Gabriele Cavalera, responsabile del settore Turismo del Comune –. I risultati sono lusinghieri: tra la fiera di quest’anno, gli appuntamenti promozionali del 2023, gli incontri con i giornalisti francesi che sono venuti per documentare e parlare della nostra città, la produzione di una brochure in francese che riguarda Urbino e una campagna promozionale in Provenza, i turisti francesi che scelgono noi e le Marche sono in crescita. A Nizza c’erano l’assessore al Turismo, Roberto Cioppi, e la collega Barbara Pindilli, che ha tenuto il contatto diretto col tanto pubblico che chiedeva informazioni. Questo e le file che si sono create allo stand hanno dimostrato come l’interazione diretta produca grandi risultati. Per altro, i Comuni delle Marche stanno chiedendo che si intensifichino, anche dall’aeroporto di Ancona, in contatti diretti con Nizza, che fa da collettore per un’area molto vasta della Francia, proiettata verso l’Italia. Siamo realtà contigue, alla fine siamo solo a qualche centinaio di chilometri di distanza passando per la porta della Liguria, quindi quello da trascorrere a Urbino e nelle Marche diventa un bel weekend lungo. Direi che è una promozione da proseguire".

n. p.