La Rossini arriva in bici Sold out per la ’pizzata’ Mobilitati anche i droni

La Maxi Tavolata di 2024 pizze Rossini è sold out. "In poche ore – spiega soddisfatto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha voluto presentare in prima persona l’evento – i coupon per partecipare alla serata del 6 settembre sono terminati in un amen. La fila davanti al Comune ha spiegato subito quale fosse la voglia di partecipare. Questo dimostra la voglia dei nostri cittadini di essere protagonisti". Per tutti quelli che hanno ritirato il tagliando l’appuntamento è alle 20 di mercoledì 6 settembre in viale della Repubblica, dove verrà allestita la maxi tavolata a forma di 2024. Gli spazi sono numerati, dall’1 (lato Astra), al 2024 (lato Palla di Pomodoro). Ognuno dovrà sedersi nel posto corrispondente al numero indicato sul coupon. Niente auto su viale della Repubblica e droni in volo per una fotografia dall’alto.

"Non vogliamo lasciare fuori nessuno – sottolinea Matteo Ricci – infatti chi non è riuscito a prenotare il suo posto potrà comunque raggiungerci in piazzale della Libertà, per partecipare alla foto di gruppo che scatteremo alle 22 e per brindare tutti insieme al 2024". Nell’organizzazione, al fianco del Comune anche Apa Hotel, Pesaro Village, i volontari della ProLoco di Candelara che gestiranno la "maxi sala" e Urbico, che farà da spola in bici tra le quaranta dichiarate pizzerie che sforneranno le rossini e la maxi tavolata. "Un lavoro collettivo che farà diventare magica – conclude Ricci – questa serata. Ringrazio tutti i volontari".

Sono 40 le attività economiche coinvolte: "Ringrazio tutte le pizzerie che si sono messe a disposizione per le rossini. Fare squadra porta sempre un bell’indotto per tutti. L’obiettivo dell’iniziativa è quello della partecipazione e vista la grande richiesta direi che è stato centrato", ha detto l’assessore Francesca Frenquellucci. In viale della Repubblica verranno allestiti degli appositi punti di ristoro per comprare le bevande. "Una manifestazione molto partecipata, attesa e apprezzata, che si declina in tanti modi – ha ricordato il coordinatore eventi, Massimiliano Santini – sarà una grande festa per la città, che si prepara a vivere un anno magico". "Da tempo stavamo lavorando all’idea di organizzare – conclude Daniele Vimini – una maxi tavolata condivisa. I festeggiamenti per il 2024 sono stati l’occasione giusta". Ad animare la serata la musica di PaleDj fino alle 21.30, poi il concerto dei Babel.

l.lu.