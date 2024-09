La ’rustida’ dei bagnini fa il pienone a Gabicce

Tanta gente, tanti turisti e per la città un bellissimo biglietto da visita. La ‘rustida’ dei bagnini di Gabicce Mare, organizzata insieme a Confartigianato e al Comune, è ormai un appuntamento fisso della Festa dell’Ospitalità e ad ogni edizione riscuote un grandissimo successo. "Agli della spiaggia va il nostro ringraziamento per l’impegno che mettono in questa iniziativa che, tra l’altro fa riscoprire tradizioni locali, come quella di cuocere sul posto e gustare il pesce tipico, i sardoncini", dice Rosaria Bruno, responsabile Confartigianato per il comune di Gabicce. "Confartigianato da anni collabora all’organizzazione della ‘rustida’ anche patrocinandola. La partecipazione attiva e il sostegno, insieme alle istituzioni locali, a momenti di valorizzazione delle eccellenze del territorio e delle imprese che lavorano per fare accoglienza è una priorità".