La sfida di Francesca. Genio e velocità. Ammessa per meriti ma ha soltanto 17 anni

Con un respiro profondo per controllare l’ansia e la contentezza di aver trovato posto davanti alla finestra aperta – visti i 30 gradi esplosi dall’oggi al domani – è iniziato l’esame di maturità di Francesca Pastori (in foto con la mamma Chiara Balduini e la sorellina Vera), l’unica 17enne della provincia ad essere stata ammessa “per meriti“ all’esame di Stato. La studentessa modello è stata ammessa all’esame grazie ad una serie di requisiti notevoli, registrati nei cinque anni e una media del 9 e mezzo pur essendo iscritta, formalmente, alla quarta superiore del tecnico economico, indirizzo in amministrazione finanza e marketing, al liceo Raffaello di Urbino. Si può fare: la legge agevola gli studenti eccellenti accelerando i percorsi di studio. Pastori ha garantito i requisiti con grande serietà e determinazione: media almeno dell’8 e mezzo in quarta superiore; media almeno del sette negli anni precedenti; prove Invalsi e valutazioni all’altezza della sfida che la giovane ha voluto fare per spiccare il volo precocemente.

Perché studiare i programmi di due anni – di quarta e quinta superiore – in una volta sola?

"Per mettermi alla prova. Volevo sperimentare le mie capacità".

Quali rinunce ha dovuto fare?

"Non sono uscita con le amiche tutte le volte che mi sarebbe piaciuto farlo, soprattutto nell’ultimo mese e mezzo che è stato abbastanza carico di verifiche, ma devo dire che non l’ho vissuta come una rinuncia. L’obiettivo davanti a me ne è valso la pena. E’ stato più difficile iniziare ...".

In che senso?

"All’inizio avevo davanti a me una grande mole di lavoro: gestire l’ansia è stato il problema più grande. Continuavo a chiedermi se avevo diviso bene i tempi, se stavo seguendo il ritmo giusto per essere pronta al momento della resa dei conti".

Il preside del Raffaello ha confermato, con orgoglio nei suoi confronti, che c’è riuscita eccome: per essere ammessa le sarebbe bastata una media dell’8 in tutte le materie. Invece lei ha portato in dote la media del 9 emezzo.

"Sì, ma quello è venuto di conseguenza. La verità è che economia politica, economia aziendale, marketing, il diritto sono le mie materie".

Quale università l’aspetta?

"Economia a Bologna. Fa parte del mio sogno. Non dico che mi avvilirò se non farò l’amministratore delegato di una multinazionale, ma lavorerò nel managment. L’economia è una grande leva, anche in termini etici".

Per esempio?

"Mi è piaciuto studiare la figura di Muhammad Yunus, economista bengalese, ideatore del microcredito moderno e premio nobel nel 2006"

Cos’altro le piace?

"Il cinema – il mio regista preferito è Spielberg – e certamente vorrei parlare molte lingue"

Quali conosce?

"Inglese ho un livello C1; poi spagnolo e le basi del tedesco. Prima di imbarcarmi in questa avventura avevo preso a studiare il coreano, ma ...ho dovuto ammettere che era veramente troppo poco il tempo a disposizione per fare tutto bene come vorrei. Lo riprenderò con più calma"

Che cosa le hanno detto i suoi compagni di scuola?

"Di primo acchitto che ero fuori di testa. Poi mi hanno capita e spronata. Per farmi perdonare ho promesso alle mie amiche – Chiara, Francesca ed Elisa – che il vero viaggio della maturità lo farò con loro l’anno prossimo".

Come tiene a bada l’ansia?

"Guardo la mia serie televisiva preferita: Friends".

Solidea Vitali Rosati