La storia di Tupiriglio per ricordare Manzi

In omaggio per i 100 anni dalla nascita del maestro e pedagogista, Alberto Manzi, Le piccole voci dei libri leggeranno, in pubblico, la storia di “Tupiriglio“. L’appuntamento per ascoltare divertirsi grazie al racconto fantastico di Manzi sarà venerdì 17 maggio alle ore 17,30 all’interno dei locali lettura della Biblioteca San Giovanni in via Passeri. Nella Pesaro Città che legge, tra gli eventi in programma per il Maggio dei Libri 2024, non poteva mancare un saggio dell’opera letteraria dedicata ai bambini. "Tupiriglio è un ragazzino un po’ tonto, lui si sforza, ma non ce la fa a capire la sua mamma. Quando lei gli chiede di cuocere “due ceci”, lui ne prepara due di numero, facendola infuriare".

Il racconto ironico, con un finale a sorpresa, contiene una grande verità: spesso non sono i piccoli a non capirci,

ma noi grandi a non farci comprendere.