La tragedia di ’Cesa’: è morto schiacciato dal carroponte

Si è svolta ieri l’autopsia sul corpo di Giacomo Cesaretti, l’operaio fanese di 26 anni morto quattro giorni fa in un infortunio sul lavoro all’interno della ditta Polver di via Papiria a Fano. E’ stato riscontrato lo schiacciamento del torace contro la parete che non gli ha lasciato scampo. La ditta era presente all’autopsia condotta dal dottor Marco Palpacelli attraverso i legali. Il rappresentante e contitolare della Polver, Ivo Giambartolomei, è indagato con l’accusa di omicidio colposo. E’ difeso dagli avvocati Matteo Gori e Marco Baietta. La procura ha rilasciato il nulla osta per i funerali