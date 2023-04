Ladri a Castelvecchio Si cerca una Ford nera

Dopo una tregua di una ventina di giorni, ladri nuovamente in azione lungo la Valcesano. Venerdì, verso le 16,30, una banda è riuscita a penetrare in un’abitazione di Castelvecchio, frazione di Monte Porzio. I topi d’appartamento hanno agito in via Barberini, una strada del centro che dalla parte storica del paese conduce al cimitero. Per entrare nella casa, mentre i proprietari erano fuori, i ladri hanno rotto il vetro di una finestra, mettendo poi a soqquadro, come prassi in queste situazioni, diverse stanze, nel tentativo di trovare gioielli e denaro contante. Pare che il blitz non abbia avuto successo e che i malintenzionati, alla fine, si siano allontanati a mani vuote. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione comandata dal luogotenente Lorenzo Chiapperini.

Sembra che alcuni residenti del posto durante il lasso di tempo in cui si è consumato il tentativo di furto abbiamo visto una Ford Fiesta nera fare alcuni giri sospetti in zona e poi fermarsi poco lontano dalla casa presa di mira. In via Barberini già a inizio mese c’era stata un’irruzione ladresca, dopodiché, nella vallata, si è assistito all’escalation di furti nei giorni delle festività pasquali, con colpi messi a segno a Mondavio, Orciano, Piagge e Cerasa.