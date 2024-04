L’appartamento della Jole brilla per la luce del restauro

L’attesa è stata ampiamente ripagata dalle incredibili visioni che ieri hanno offerto le rinnovate stanze dell’appartamento della Jole a palazzo ducale. Gli ambienti, riaperti dopo dieci mesi di lavori agli impianti luci, elettrico, di sicurezza, con pavimenti, pareti e soffitti ripuliti, mostrano pressoché le stesse opere di prima, ma tutte ripulite, disinfestate, e soprattutto collocate in un allestimento nuovissimo, sulla linea di quello già visibile nel secondo piano, ma con alcune ulteriori accortezze.

"È stata pensata una dimensione “domestica“ delle sale – hanno spiegato il direttore Luigi Gallo coi funzionari Francesco Primari, Giovanni Russo e Stefano Brachetti – tra cui spicca la Flagellazione di Piero, per la prima volta separata dalla Madonna di Senigallia, ma in una stanza che la valorizza al meglio".

Alla presentazione anche il sindaco Maurizio Gambini, che ha fatto i complimenti e ringraziato direttore e personale "per quello che è solo il primo frutto di un grande lavoro che state facendo per il palazzo e dunque per la città".

