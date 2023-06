Lavori al Palazzo Ducale di Urbino, alcune stanze saranno chiuse

Si avvicina a grandi passi l’inizio dei lavori di riallestimento del piano nobile di palazzo ducale. Il museo diretto da Luigi Gallo informa infatti che dalla prossima settimana alcuni ambienti saranno chiusi proprio per l’inizio del cantiere. Parte delle sale che da sempre costituiscono il percorso di visita verranno chiusi al pubblico per i lavori di riqualificazione resi possibili anche grazie ai fondi Pnrr.

Sarà migliorato il sistema impiantistico, in particolare quello illuminotecnico, nonché rivisto globalmente l’allestimento di tele, tavole e sculture. In particolare, per circa sei mesi, sarà interdetto l’ingresso a due “appartamenti“, ovvero un gruppo di sale: si tratta dell’appartamento della Jole e di quello dei Melaranci (i primi due dell’attuale percorso). Quello dei Melaranci sarà adibito a deposito temporaneo delle opere dove saranno effettuate sistematiche operazioni di disinfestazione, in previsione del riallestimento.