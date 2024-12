Le Candele chiudono col sorriso. Nel borgo ben 44 pullman

Chiude col sorriso, Candele a Candelara. Ieri il sole ha aiutato infatti l’arrivo degli ultimi gruppi di turisti (ieri nel borgo ben 44 pullman) e la biglietteria ha totalizzato 3.300 ingressi. Aggiunti a quelli di sabato (2.200) il totale porta a 5mila visitatori.

Un week-end da incorniciare che non fa però il pari con quello dell’Immacolata segnato dalla pioggia. Nei quattro week-end gli ingressi alla festa sono stati in tutto 22mila con l’arrivo a Candelara di quasi 300 pullman e di almeno 400 camperisti.

"Se il meteo ci avesse agevolato anche per l’Immacolata avremmo potuto superare le 25mila presenze – dice il direttore artistico Piergiorgio Pietrelli – ma per noi non sono più importanti i numeri ma la qualità della festa e del mercatino. Siamo diventati famosi in tutta Italia e ce la battiamo da anni anche con i mercatini del nord ma non abbiamo più le resse e i numeri oceanici delle primissime edizioni e questo per una scelta improntata al rispetto e alla sicurezza". Felice anche il presidente Pro Loco, Lorenzo Montesi. "Un’edizione di successo grazie al lavoro dei tanti volontari di Candelara, della Protezione civile e tanti altri".