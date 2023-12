Le indagini di Laura Martini. Ecco il terzo libro dell’ex sindaco

Diciassette anni da primo cittadino e poi scrittore di successo. Claudio Uguccioni, l’ex sindaco di Saltara (comune che dal 2017 è confluito nel nuovo ente fuso di Colli al Metauro) presenterà domenica al Museo del Balì il suo terzo libro dal titolo ‘Nel pozzo profondo’. Un’opera che propone un intrigo internazionale dalla Transnistria allo Stato del Vaticano, passando per la Russia. "Il corpo dilaniato di una giovane donna viene rinvenuto lungo i binari nei pressi della stazione Roma Tiburtina – si legge nella presentazione dell’opera -. Nessun documento che permetta di identificare la vittima. Nella tasca solo un piccolo biglietto con un alfabeto cirillico. La commissaria di polizia Laura Martini viene chiamata sul luogo del rinvenimento. Tutto fa pensare a un suicidio, ma quel biglietto, quella lingua sconosciuta, mettono i suoi sensi in allerta. Si tratta di una lingua quasi perduta parlata in una zona remota della Moldavia, una striscia di terra lungo il fiume Nistro chiamata Transnistria. Quel biglietto aprirà le porte a verità agghiaccianti che condurranno la commissaria in un’indagine sulla tratta di persone e lo sfruttamento della prostituzione".

s.fr.